Бюджет Києва щорічно недоотримує близько 50 млрд грн через махінації з землею - Кличко

Бюджет Києва щорічно недоотримує близько 50 млрд грн через махінації з землею, тому столична влада має намір добиватися скасування незаконних «земельних» рішень і перегляду справ у судах.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції демонтажу незаконної забудови на бульварі Дружби Народів біля Посольства Туреччини в Україні.

«Ми бачимо на цій ділянці незаконне будівництво на червоній лінії, там, де воно заборонене. Порушені всі норми містобудування. І таких незаконних забудов у Києві величезна кількість. Ми почали демонтаж», - цитує Кличка прес-служба.

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При цьому київський міський голова запевнив, що підкилимовим схемам виділення землі в столиці та незаконним забудовам, через які столиця втрачає до 50 млрд грн щорічно, буде покладено край.

«Це не єдина незаконна будівля, яку ми прибираємо за рішенням суду. Тенденції підкилимових схем минулої влади покладено край. Всі рішення про виділення землі в Києві будуть публічними і прозорими», - наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2011 року було ухвалено Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», який фактично усунув місцеві громади від обговорення проектів забудови. Як заявляла тоді лідер однієї з опозиційних сил в Київраді, «якщо залишити закон у теперішньому вигляді, то кияни не знатимуть, де чекати будівельні крани, і поява будівельних майданчиків у дворах чи зелених зонах буде повною несподіванкою для громадськості».

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Весною 2014 року заступник директора департаменту містобудування і архітектури Києва Андрій Вавриш заявив, що Київ планує відновити громадські слухання з питань будівництва. З приводу необхідності повернення такої практики, аби уникнути хаотичної забудови столиці, неодноразово висловлювалися також громадські діячі та експерти, проте ніяких подальших просувань в цьому питанні не відбулося й досі.