Роботу станції «Площа Льва Толстого» відновлено

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Київського метрополітену у соцмережі. Читайте такожУ Києві міліція цього року отримала понад 230 повідомлень про замінування

"У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомилу у метрополітені.

Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.