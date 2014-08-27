Роботу станції «Площа Льва Толстого» відновлено
14:15, 27 серпня 2014Київ
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Роботу станції «Площа Льва Толстого» та пересадочного вузла відновлено о 14:01.
Роботу станції «Площа Льва Толстого» відновлено
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Київського метрополітену у соцмережі. Читайте такожУ Києві міліція цього року отримала понад 230 повідомлень про замінування
"У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомилу у метрополітені.
Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.
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