У КМДА розпорядилися негайно прибрати з метро звукову рекламу, яка дратує киян

Про це йдеться у відповіді Департаменту суспільних комунікацій КМДА на скаргу громадськості щодо трансляції звукової реклами у Київському метрополітені.Читайте такожКличко призначив нового начальника Київського метрополітену

Відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону України «Про рекламу» забороняється розповсюдження реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщання пасажирів у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, в портах та аеропортах, за винятком розповсюдження соціальної реклами.

"Враховуючи викладене, Департаментом направлено лист розповсюджувачу реклами з вимогою негайно вимкнути звук в спеціальних конструкціях, встановлених на станціях Київського метрополітену", - йдеться у повідомленні.