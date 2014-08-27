У КМДА розповіли, скільки зможуть заощадити на продовженні шкільних канікул до 1,5 місяців

Про це повідомила радник Київського міського голови з гуманітарних питань Ганна Старостенко, коментуючи ряд заходів, які розробляє столична влада для оптимізації роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

Раніше повідомлялося, що у столиці вивчають можливість введення нової - двосеместрової - системи навчання в школах, за якої діти взимку відпочиватимуть на канікулах тривалістю півтора місяці.

Питання вивчається в рамках заходів з оптимізації роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період з метою економії енергоресурсів та забезпечення комфортного навчання дітей в столиці.

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Зокрема, зараз розглядається можливість запровадження двосеместрового графіку навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: І семестр триватиме з 1 вересня до 15 грудня, а ІІ – з початку лютого до кінця травня. При цьому зимові канікули, єдині у навчальному році, триватимуть 1,5 місяці.

Також розглядається інший варіант - збільшення осінніх канікул до двох тижнів, а зимових - з 2 тижнів до 1 місяця. У такому випадку навчальний рік має завершитись 15 червня.

За інформацією Старостенко, розглядається також варіант введення в школах 6-денного тижня, «однак такий графік не подобається ні вчителям, ні батькам через велике навантаження на учнів».

Радник мера наголосила, що остаточне рішення буде ухвалено після широкого обговорення цього питання з батьківською та педагогічною громадськістю.

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22 серпня міністр освіти і науки Сергій Квіт заявив, що Міносвіти не проти переведення шкіл на шестиденний навчальний тиждень у разі прийняття відповідного рішення місцевими органами влади.

Зокрема, за словами Квіта, зараз у багатьох регіонах готуються рішення щодо можливих змін у структурі навчального року.