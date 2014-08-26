Зник один з підозрюваних у викраденні активіста Євромайдану Вербицького - депутат Київради

Про це повідомив депутат Київради Юрій Луценко, якого взимку було викрадено разом з Вербицьким.

"На суді з ваикрадення Вербицького і мене. Прокурор заявив, що вчора дружина одного зі звинувачених Тиднюка подала заяву у міліцію, що його викрадено(!). Він бува шофером, і знав практично все. Він був під домашнім арештом. Чи втік, чи справді викрали - невідомо. Суд переноситься", - написав Луценко у соцмережі.

Нагадаємо, активістів Луценка і Вербицького викрали з Олександрівської лікарні вранці 21 січня.

За словами Луценка їх кудись відвезли, довго тримали в якомусь гаражі і били. Потім Луценко з пакетом на голові поставили на коліна біля дерева і залишили в лісі.

Ввечері 22 січня в Бориспільській лісосмузі було знайдено тіло Юрія Вербицького з наслідками катувань.

Київська міліція тоді заявила, що Вербицький помер "в результаті переохолодження". Пізніше правоохоронці затримали підозрбваних у викраденні активістів.