Школи Києва можуть перевести на 2-семестрову систему навчання

Про це йдеться у відповіді КМДА з посиланням на радника Київського міського голови з гуманітарних питань Ганну Старостенко на запит УНІАН щодо заходів з економії споживання газу та теплової енергії в навчальних закладах міста.

За її словами, з метою економії енергоресурсів та забезпечення комфортного навчання дітей в столиці міська влада розробляє низку заходів для оптимізації роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період.

«Зокрема, зараз розглядається можливість запровадження 2-семестрового графіку навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: І семестр триватиме з 1 вересня до 15 грудня, а ІІ – з початку лютого до кінця травня. При цьому зимові канікули, єдині у навчальному році, триватимуть 1,5 місяці», - повідомила Старостенко.

Інший варіант, про який також розповіла радник, - збільшити осінні канікули до двох тижнів, а зимові - з 2 тижнів до 1 місяця. У такому випадку навчальний рік має завершитись 15 червня.

«Розглядається також варіант введення в школах 6-денного тижня, однак такий графік не подобається ні вчителям, ні батькам через велике навантаження на учнів», - зазначила Старостенко.

Вона наголосила, що остаточне рішення буде ухвалено після широкого обговорення з батьківською та педагогічною громадськістю.

Читайте такожДніпропетровська ОДА рекомендує школам перейти на шестиденний графікЯк повідомляв УНІАН, 22 серпня міністр освіти і науки Сергій Квіт заявив, що Міносвіти не проти переведення шкіл на шестиденний навчальний тиждень у разі прийняття відповідного рішення місцевими органами влади.

Зокрема, за словами Квіта, зараз у багатьох регіонах готуються рішення щодо можливих змін у структурі навчального року.

«Йдуть розмови щодо шестиденного навчального тижня для шкіл. Міністерство, в принципі, таких змін не ініціює, бо для дітей це не дуже добре. Але ми також розуміємо, що можуть бути різні ситуації з енергоносіями на місцях. І тому, якщо ситуація вимагатиме, то рішення прийматимуть місцеві органи влади», - сказав міністр.