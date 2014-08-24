У День Незалежності в Києві порядок забезпечують більше 3 тисяч міліціонерів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, правоохоронці несуть службу у посиленому цілодобовому режимі. Їм допомагають близько 500 членів громадських формувань.

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Урочисті заходи, які проходили на Майдані Незалежності, відбулися без грубих порушень громадського порядку.