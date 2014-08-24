Кличко про військовий парад: "Ми повинні показати, що у нас є Збройні сили"

Мер Києва Віталій Кличко вважає доцільним проведення військового параду на Хрещатику з нагоди Дня Незалежності України і наголошує на необхідності підняття патріотичного духу українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав журналістам після завершення параду.

“Ми повинні показати, що у нас є Збройні сили. Ми повинні підняти патріотичний дух”, - сказав мер столиці.

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Він нагадав, що військова техніка після участі у параді відбуває у зону проведення антитерористичної операції.

На думку Кличка, для українців важливо знати, що “у них є Збройні сили, у них є патріоти і у них є майбутнє”.

“Я впевнений у тому, що доцільно було проводити парад”, - сказав Кличко і нагадав, що з цього питання у суспільстві велося багато дискусій.