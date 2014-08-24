Понад 2 тисячі військовослужбовців взяли участь у військовому параді на Хрещатику

У військовому параді на Хрещатику з нагоди Дня Незалежності України взяли участь більш як 2 тис. військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, у параді взяли участь військовослужбовці Збройних сил, у тому числі Військово-морських сил, курсанти та офіцери військових навчальних закладів, військовослужбовці Національної гвардії України Міністерства внутрішніх справ та Державнойї прикордонної служби України.

Серед учасників параду були військовослужбовці, які брали участь у воєнних діях на сході України.

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Хрещатиком також проїхала бойова техніка, зокрема, БТР-3Є, БТР-4Е, бронеавтомобілі “Кугуар”, різні модифікації військових вантажівок «КрАЗ», ракетні системи залпового вогню “Град” та “Смерч”, зенітно-повітряний комплекс “Оса”, а також ракетний комплекс “Точка-У”.

Як зазначив ведучий, частина учасників параду та продемонстрованої техніки після урочистостей буде направлена в зону АТО.

Громадяни, які спостерігали за парадом, схвальними вигуками та гучними оплесками вітали військовослужбовців.