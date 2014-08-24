У Києві розпочався військовий парад, присвячений 23-й річниці Незалежності України

10:13, 24 серпня 2014
Київ
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Парад розпочався о 10.00.

REUTERS

У Києві на Хрещатику розпочався парад військ, присвячений 23-й річниці Незалежності України.

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Як передає кореспондент УНІАН, парад розпочався о 10.00 церемонією підняття Державного прапора України на Майдані Незалежності.

Дивіться онлайн-трансляцію військового параду.

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