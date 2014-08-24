У Києві розпочався військовий парад, присвячений 23-й річниці Незалежності України
10:13, 24 серпня 2014Київ
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Парад розпочався о 10.00.
REUTERS
У Києві на Хрещатику розпочався парад військ, присвячений 23-й річниці Незалежності України.
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Як передає кореспондент УНІАН, парад розпочався о 10.00 церемонією підняття Державного прапора України на Майдані Незалежності.
Дивіться онлайн-трансляцію військового параду.
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