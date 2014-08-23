Завтра в центрі Києва буде тимчасово заборонено рух транспорту - ДАІ

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва, крім того, можливе часткове обмеження руху транспорту під час пересування механізованих колон Збройних сил України, інших військових формувань за наступним маршрутом: АНТК ім. Антонова – вулиця Туполева – вулиця Стеценка – вулиця Щербакова - проспект Перемоги – вулиця Жилянська – вулиця Велика Васильківська - площа Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська - Бессарабська площа – Хрещатик - Європейська площа - Володимирський узвіз - Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька - Нижній Вал – вулиця Глибочицька - Глибочицький проїзд – вулиця Чорновола - проспект Перемоги.

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ДАІ радить киянам та гостям міста 23-24 серпня обмежити поїздки транспортними засобами до центральної частини міста.