У Києві "замінували" ТРЦ "Ocean Plaza" і станцію метро "Либідська"

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про замінування двох об'єктів надійшла близько 14.00 з інтервалом у 2-3 хвилини.

На місці подій працюють вибухотехнічні служби. Людей з торговельного центру евакуйовано. Станцію метро закрито на вхід на вихід.

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