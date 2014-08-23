У Києві "замінували" ТРЦ "Ocean Plaza" і станцію метро "Либідська"
14:40, 23 серпня 2014Київ
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У Києві невідомі «замінували» ТРЦ «Ocean Plaza» і станцію метро «Либідська».
Відвідувачів торговельного центру евакуювали / УНИАН
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про замінування двох об'єктів надійшла близько 14.00 з інтервалом у 2-3 хвилини.
На місці подій працюють вибухотехнічні служби. Людей з торговельного центру евакуйовано. Станцію метро закрито на вхід на вихід.
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