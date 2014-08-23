У київській лікарні вивісили прапор України довжиною 500 м

Медичні заклади міста прикрашають свою територію державними символами / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у департаменті охорони здоров’я зазначили, що в ці знакові для України дні всі медичні заклади міста прикрашають свою територію державними символами та намагаються створити особливу атмосферу шани та гордості за Україну для тих громадян, які зустрічають свята у лікарнях міста.

Читайте такожКольори прапора України є потужним викликом диктатурам - Яценюк Довідка УНІАН. Сьогодні в Україні святкують День Державного прапора. Це офіційне свято, яке відзначається щорічно 23 серпня.