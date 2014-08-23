У київській лікарні вивісили прапор України довжиною 500 м
11:33, 23 серпня 2014Київ
0
У Києві працівники міської клінічної лікарні №1 вивісили вздовж Харківського шосе прапор України довжиною 500 м.
Медичні заклади міста прикрашають свою територію державними символами / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у департаменті охорони здоров’я зазначили, що в ці знакові для України дні всі медичні заклади міста прикрашають свою територію державними символами та намагаються створити особливу атмосферу шани та гордості за Україну для тих громадян, які зустрічають свята у лікарнях міста.
Читайте такожКольори прапора України є потужним викликом диктатурам - Яценюк Довідка УНІАН. Сьогодні в Україні святкують День Державного прапора. Це офіційне свято, яке відзначається щорічно 23 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter