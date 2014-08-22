Противники параду запалили на Майдані димові шашки

Як повідомляється на сторінці Батальйону "Київ-1" в Facebook, ті висловлювали свій протест щодо проведення майбутнього заходу.

Деякі з них підпалили димові шашки, ще кілька людей намагалися прорватися через ланцюжок співробітників міліції.

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Троє хуліганів зараз дають пояснення. Міліція складає протоколи за дрібне хуліганство, повідомляють у батальйоні.