Противники параду запалили на Майдані димові шашки
20:40, 22 серпня 2014Київ
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У Києві близько 19.00 на Майдані Незалежності, де сьогодні проходить генеральна репетиція параду, присвяченого Дню Незалежності України, прийшло майже 30 осіб з прапорами України, листівками та плакатами.
На Майдані протестували проти параду / Фото УНІАН
Як повідомляється на сторінці Батальйону "Київ-1" в Facebook, ті висловлювали свій протест щодо проведення майбутнього заходу.
Деякі з них підпалили димові шашки, ще кілька людей намагалися прорватися через ланцюжок співробітників міліції.
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Троє хуліганів зараз дають пояснення. Міліція складає протоколи за дрібне хуліганство, повідомляють у батальйоні.
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