Сьогодні з 18:30 у центрі Києва буде обмежено рух транспорту

Причиною обмеження стане пересування механізованих колон Збройних сил України та інших військових формувань для проведення тренувань, присвячених 23-й річниці Незалежності України.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.

Крім того, можливе часткове обмеження руху за наступним маршрутом: АНТК ім. Антонова – вулицями Стеценка – Щербакова - проспект Перемоги – Жилянська - Велика Васильківська - площа Льва Толстого - Велика Васильківська - Бессарабська площа – Хрещатик - Європейська площа - Володимирський узвіз - Набережне шосе - Набережно-Хрещатицька - Нижній Вал – Глибочицька - Глибочицький проїзд – Чорновола - проспект Перемоги.

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