Робота станції метро "Театральна" відновлена
09:37, 22 серпня 2014Київ
1
Робота станції "Театральна" та пересадочного вузла відновлено о 9.13.
"Театральна" відновила роботу / фото Киевский метрополитен
Як говориться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен", у результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Читайте такожУ Києві закрили на вхід і вихід станцію метро "Театральна"
Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter