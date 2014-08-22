Робота станції метро "Театральна" відновлена

Робота станції "Театральна" та пересадочного вузла відновлено о 9.13.

Як говориться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен", у результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено. Читайте такожУ Києві закрили на вхід і вихід станцію метро "Театральна" Київський метрополітен наразі працює у звичному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіка.

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