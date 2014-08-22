У Києві закрили на вхід і вихід станцію метро "Театральна"

"Сьогодні, 22 серпня, у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станція «Театральна» зачинена для входу о 8:20 та виходу о 8:32", - йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен".

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Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію. Поїзди прослідують станцію без зупинки, додали в прес-службі.

"Київський метрополітен" звертається до пасажирів за можливості користуватися іншими пересадочними вузлами.

Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві почастішали неправдиві повідомлення про мінування станцій метро і торгово-розважальних центрів.

Тільки цього тижня правоохоронці шукали вибухівку на станціях метро "Гідропарк", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Вокзальна".