У Києві відкрилась патріотична виставка квітів

21 серпня під патронатом мера Києва Віталію Кличка до 23-ї річниці Незалежності України на Співочому полі відкрилася 59-та щорічна виставка квітів «Єдина Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, цього року квіткові композиції символізують єдність і цілісність України.

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Для їх створення столичні зеленбудівці висадили понад 360 тисяч квітів, серед яких: колеус, бегонія, агератум, цинерарія, тагетис, седум. У композиціях використано квітковий зріз хризантем і чорнобривців, декоративні відсипки. Загальна площа всіх композицій становить 1560 кв. м.

Фахівці Дарницького району створили з квітів Жінку-Берегиню, на яку їх надихнув монумент Незалежності на столичному Майдані. Також серед експозицій – Квітка Єдності, Земна куля, Гайдамаки, Янгол-Охоронець, Голуб Миру тощо.

Виставка триватиме до 21 вересня. Вартість квитка – 25 гривень. Для дітей до 7 років, інвалідів та ветеранів ВВВ, а також учасників ліквідації аварії на ЧАЕС вхід безкоштовний.