У Києві на День Незалежності проведуть парад вишиванок, вітрильну регату й салют (програма)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, близько 11.00 (після завершення військового параду) на Хрещатику стартує ярмарок громадських організацій із презентацією їхньої діяльності та майстер-класами.

О 14.00 на Хрещатику розпочнеться спортивно-презентаційна акція «Україна єдина». Організатори ознайомлять глядачів із командами з кільцевих перегонів, ралі, позашляхових змагань, дрифту та стантрайдингу. Гості матимуть змогу оглянути різні спортивні автомобілі, а також мотоцикли й карти. На окремому майданчику волонтери та інструктори запропонують спортивно-розважальну програму для дітей.

Традиційний фестиваль «Парад вишиванок» цього дня розпочнеться о 12.00 яскравою ходою від Контрактової до Софійської площі. Днем раніше, 23 серпня, на Софійській площі відбудеться офіційне відкриття фестивалю о 16.00.

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На Андріївському узвозі та на алеях парку «Володимирська гірка» проходитиме виставка-ярмарок авторської, художньої, сувенірної продукції, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.

На оновленому Андріївському узвозі під патронатом Київського міського голови Віталія Кличка Асоціація арт-галерей України спільно з громадськими організаціями, майстрами та аматорами Андріївського узвозу підготували різноманітну культурно-мистецьку програму.

Власні роботи на святі представлять близько 1000 художників, майстрів з усіх регіонів України. Виставки робіт пройдуть у галереях «Триптих», «Совіарт», «Ательє Карась», «Фортуна», «36». Культурно-мистецькі заходи проходитимуть у всіх галереях, музеях, театрах вулиці.

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Поблизу арки Дружби народів у Центральному парку культури та відпочинку з 10.00 до 15.00 триватиме Всеукраїнський фестиваль «TAFISA Змагання міст». У програмі: змагання стронгменів, настільний теніс, стрітбол, дитяча легка атлетика, розважальна програма для глядачів та багато іншого.

Також цього дня у затоці Собаче гирло о 16.00 стартує регата з вітрильного спорту.

О 17.00 на Співочому полі Печерського ландшафтного парку розпочнеться святковий концерт.

Завершиться відзначення Дня Незалежності України святковим салютом.