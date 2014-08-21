У Києві відкривається екскурсійний маршрут на теплоході до Межигір’я
У Києві відкривається екскурсійний маршрут на теплоході в резиденцію екс-президента України Віктора Януковича «Межигір’я».
Про це УНІАН повідомив директор державного підприємства «Адміністрація річкових портів України» Іван Шкирта.
За його словами, перший пробний рейс на теплоході «Яків Задорожний» вирушить в Межигір’я 22 серпня об 11.00 від Київського річкового порту.
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Як сказав Шкирта, під час руху Дніпром екскурсоводи розповідатимуть пасажирам про ті чи інші визначні пам'ятки Києва, повз яких вони пропливатимуть. Також планується 40-хвилинна стоянка теплохода в Межигір’ї, під час якої бажаючі можуть зробити як самостійну, так і організовану екскурсію резиденцією екс-президента, для чого до їхніх послуг за окрему плату буде надано відкритий автобус. Після екскурсії пасажири теплохода вирушать в точку початку своєї подорожі.
Як відзначив Шкирта, квитки для дорослих в обидва боки коштуватимуть орієнтовно 150 грн, для дітей - орієнтовно 100 грн.
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Водночас директор держпідприємства відзначив, що не виключені знижки у разі, якщо надходитимуть заявки від туристичних агентств або самостійних тургруп на організацію вояжу.
Планується, що теплохід ходитиме до Межигір’я три рази на тиждень - щоп'ятниці, щосуботи і щонеділі.