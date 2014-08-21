У Києві відкривається екскурсійний маршрут на теплоході до Межигір’я

Про це УНІАН повідомив директор державного підприємства «Адміністрація річкових портів України» Іван Шкирта.

За його словами, перший пробний рейс на теплоході «Яків Задорожний» вирушить в Межигір’я 22 серпня об 11.00 від Київського річкового порту.

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Як сказав Шкирта, під час руху Дніпром екскурсоводи розповідатимуть пасажирам про ті чи інші визначні пам'ятки Києва, повз яких вони пропливатимуть. Також планується 40-хвилинна стоянка теплохода в Межигір’ї, під час якої бажаючі можуть зробити як самостійну, так і організовану екскурсію резиденцією екс-президента, для чого до їхніх послуг за окрему плату буде надано відкритий автобус. Після екскурсії пасажири теплохода вирушать в точку початку своєї подорожі.

Як відзначив Шкирта, квитки для дорослих в обидва боки коштуватимуть орієнтовно 150 грн, для дітей - орієнтовно 100 грн.

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Водночас директор держпідприємства відзначив, що не виключені знижки у разі, якщо надходитимуть заявки від туристичних агентств або самостійних тургруп на організацію вояжу.

Планується, що теплохід ходитиме до Межигір’я три рази на тиждень - щоп'ятниці, щосуботи і щонеділі.