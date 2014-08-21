У Кличка запевняють, що будь-хто може потрапити на засідання Київради

Про це він сказав, коментуючи інцидент, коли журналістів та киян не пустили на засідання земельної комісії 19 серпня.

«Участь киян у засіданнях колегіальних органів Київської міської ради є відкритою і гарантована на рівні відповідних рішень. Сотні киян вже змогли в цьому пересвідчитись. Позаштатна ситуація 19 серпня виникла через збій у роботі служби охорони адміністрації. Відповідна роз’яснювальна робота вже проведена», – цитує Бондаренка прес-служба КМДА.

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«Ми створили сприятливі умови для участі громади у прийнятті рішень. Це і відкриття доступу до публічної інформації, і участь киян у пленарних засіданнях ради, і, звісно, доступ до будівлі КМДА. Разом із тим, не слід забувати, що КМДА є режимним об’єктом і підпадає під охорону, тому доступ до нього в усі приміщення повністю відкритим бути не може. Це стосується передусім обмежень, встановлених на рівні законодавства для роботи з державною таємницею та документами для службового користування, ведення переговорів тощо», – сказав Бондаренко.