У школах Києва можуть ввести гнучкий графік канікул

Про це повідомляє прес-служби міської державної адміністрації.

Так, за інформацією радника міського голови з гуманітарних питань Ганни Старостенко, навчальні заклади столиці можуть скоротити споживання енергоресурсів на 30%, якщо запровадити певні організаційні заходи, які не потребують додаткового фінансування.

«Це утеплення вікон, дверей, фасадів, економія електроенергії, ревізія теплових та електронних мереж, організація освітніх заходів з енергозбереження для молоді. Крім того, розглядається можливість подовження канікул або впровадження їх гнучкого графіку», - сказала Старостенко, коментуючи стан підготовки системи освіти до навчального року.

Вона запевнила, що, попри брак коштів у бюджеті, до нового навчального року будуть відкриті всі школи та дитячі садочки.

Читайте такожДніпропетровська ОДА рекомендує школам перейти на шестиденний графік«З передбачених бюджетом 99,5 млн грн було профінансовано лише 22,5 млн. Але ми докладемо максимум зусиль, аби навчальний рік розпочався успішно. Важливо, щоб вчителі вчасно отримували заробітну плату, а школи були готові до навчального року. Адже сьогодні у сфері освіти задіяно близько третини киян», – зазначила Старостенко.