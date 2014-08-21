"Гради" в центрі Києва: на Майдані провели репетицію військового параду (фоторепортаж)

У репетиції параду взяли участь курсанти військових навчальних закладів та навчальних закладів МВС України, підрозділи усіх видів військ, які входять до складу Збройних сил України.

Хрещатиком проїхала військова техніка, у тому числи новітні зразки виготовлені в Україні БТР-3, БТР-4Є, броньовані автомобілі "Дозор", а також РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч", комплекси зенітно-повітряної оборони "Оса", "Точка-У", "С-300".

Читайте такожУ параді в Києві візьмуть участь 120 учасників АТО

Також участь у репетиції параду взяв міністр оборони України Валерій Гелетей.