"Гради" в центрі Києва: на Майдані провели репетицію військового параду (фоторепортаж)
13:44, 21 серпня 2014Київ
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У столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності.
У репетиції параду взяли участь курсанти військових навчальних закладів та навчальних закладів МВС України, підрозділи усіх видів військ, які входять до складу Збройних сил України.
Хрещатиком проїхала військова техніка, у тому числи новітні зразки виготовлені в Україні БТР-3, БТР-4Є, броньовані автомобілі "Дозор", а також РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч", комплекси зенітно-повітряної оборони "Оса", "Точка-У", "С-300".
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Також участь у репетиції параду взяв міністр оборони України Валерій Гелетей.
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