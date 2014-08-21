Киян закликають бути пильними і повідомляти в міліцію про підозрілих осіб

10:51, 21 серпня 2014
Київ
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Столична міліція закликає киян і гостей Києва з розумінням і толерантністю ставитися до заходів, спрямованих на підвищення безпеки громадян.

Фото УНИАН

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

Серед таких дій міліції: перевірка документів, перевірка підозрілих пакетів і валіз, перевірка автомобілів співробітниками ДАІ, тимчасова зупинка руху метрополітену при повідомленнях про мінування.Читайте такожМіліція проводить у Києві комплексні антитерористичні заходи

Також міліція просить людей бути пильними. У разі виявлення незнайомих (небезпечних) предметів або речовин на вулиці, в під'їздах будинків, у транспорті тощо або осіб, які ведуть себе підозріло слід негайно звертатися до найближчого наряду або в пункт міліції, або за телефоном «102».

Міліція закликає не піддаватися на провокації, не залишати без нагляду дітей, бути уважними до оточуючих.

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