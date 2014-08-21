Сьогодні у Києві відкриється виставка квітів присвячена 23-й річниці Незалежності України
07:12, 21 серпня 2014Київ
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У Києві відкриється виставка квітів присвячена 23-й річниці Незалежності України
Сьогодні у Києві відкриється виставка квітів присвячена 23-й річниці Незалежності України
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Урочисте відкриття виставки відбудеться сьогодні на співочому полі у Печерському ландшафтному парку.
"Традиційно до Дня Незалежності України для киян та гостей міста на території Печерського ландшафтного парку
відкриється 59-та щорічна виставка квітів «Єдина Україна". -йдеться у повідомленні.
Виставка буде тривати до 21 вересня.
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