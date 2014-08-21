Сьогодні у Києві відкриється виставка квітів присвячена 23-й річниці Незалежності України

07:12, 21 серпня 2014
Київ
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У Києві відкриється виставка квітів присвячена 23-й річниці Незалежності України

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Урочисте відкриття виставки відбудеться сьогодні на співочому полі у Печерському ландшафтному парку. 

"Традиційно до Дня Незалежності України для киян та гостей міста на території Печерського ландшафтного парку 

відкриється 59-та щорічна виставка квітів «Єдина Україна". -йдеться у повідомленні.

Виставка буде тривати до 21 вересня. 

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