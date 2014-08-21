Сьогодні у Києві відкриється виставка квітів присвячена 23-й річниці Незалежності України

У Києві відкриється виставка квітів присвячена 23-й річниці Незалежності України

Про це повідомляє прес-служба КМДА. Урочисте відкриття виставки відбудеться сьогодні на співочому полі у Печерському ландшафтному парку. "Традиційно до Дня Незалежності України для киян та гостей міста на території Печерського ландшафтного парку відкриється 59-та щорічна виставка квітів «Єдина Україна". -йдеться у повідомленні. Виставка буде тривати до 21 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter