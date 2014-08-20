У Києві відбулася репетиція військового параду

Як передає кореспондент УНІАН, у репетиції параду взяли участь курсанти військових навчальних закладів та навчальних закладів МВС України, підрозділи усіх видів військ, які входять до складу Збройних сил України.

Крім того, Хрещатиком проїхала військова техніка, у тому числи новітні зразки виготовлені в Україні БТР-3, БТР-4Є. Броньовані автомобілі Дозор, а також РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч", комплекси зенітно-повітряної оборони Оса, "Точка-У", "С-300".

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Також участь у репетиції параду взяв міністр оборони України Валерій Гелетей.

Слід зазначити, що під час репетиції (так само як це буде відбуватися 24 серпня), було оголошено вседержавну хвилину мовчання за загиблими, які віддали життя за незалежність України.