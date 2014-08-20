У Києві відбулася репетиція військового параду

23:20, 20 серпня 2014
Київ
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У Києві відбулася репетиція військового параду, який пройде 24 сепрня з нагоди 23 річниці Незалежності України.

twitter.com/Yur4ik

Як передає кореспондент УНІАН, у репетиції параду взяли участь курсанти військових навчальних закладів та навчальних закладів МВС України, підрозділи усіх видів військ, які входять до складу Збройних сил України.

Крім того, Хрещатиком проїхала військова техніка, у тому числи новітні зразки виготовлені в Україні БТР-3, БТР-4Є. Броньовані автомобілі Дозор, а також РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч", комплекси зенітно-повітряної оборони Оса, "Точка-У", "С-300".

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Також участь у репетиції параду взяв міністр оборони України Валерій Гелетей.

Слід зазначити, що під час репетиції (так само як це буде відбуватися 24 серпня), було оголошено вседержавну хвилину мовчання за загиблими, які віддали життя за незалежність України.

Військовослужбовці
Військовослужбовці /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
РСЗВ 9К58 ''Смерч''
РСЗВ 9К58 "Смерч" /  © Фото УНІАН
ЗРС С-300 ''Фаворит''
ЗРС С-300 "Фаворит"  /  © Фото УНІАН
РСЗВ 9К51 ''Град''
РСЗВ 9К51 "Град" /  © Фото УНІАН
Військовослужбовець
Військовослужбовець /  © Фото УНІАН
Курсантки академії МВС
Курсантки академії МВС /  © Фото УНІАН
Зенітний ракетний комплекс ''Оса''
Зенітний ракетний комплекс "Оса" /  © Фото УНІАН
Зенітний ракетний комплекс ''Оса''
Зенітний ракетний комплекс "Оса" /  © Фото УНІАН
Тактичний ракетний комплекс ''Точка-У''
Тактичний ракетний комплекс "Точка-У" /  © Фото УНІАН
Бійці Нацгвардії України
Бійці Нацгвардії України /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН

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