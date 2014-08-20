Київська влада розробляє нову концепцію розміщення зовнішньої реклами - Кличко



Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«У Києві гостро стоїть проблема із засиллям реклами. Наприклад, у Європі існують жорсткі правила щодо її розміщення. У нас таких правил немає, тому у всьому місті встановленні численні білборди та лайтбокси, які перекривають історичні споруди, пам’ятники, і виходить, що ми живемо посеред суцільної реклами», - зазначив мер.

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За його словами, призначено нового керівника КП «Київреклама» і на сьогодні триває розробка нової концепції зовнішньої реклами.

«Такого ”рекламного безладу” в столиці не буде», - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, Київрада у січні 2012 року затвердила концепцію розвитку зовнішньої реклами в столиці, що передбачає суттєве скорочення реклами в центральній частині та в інших історично-культурних ареалах міста. У місті запроваджено розподіл на 5 форматних зон.