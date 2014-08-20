На Майдані почалася генеральна репетиція військового параду

Як передає кореспондент УНІАН, у репетиції параду беруть участь загони всіх підрозділів , які входять до складу Збройних сил України, серед яких і зведений батальйон, який брав участь в антитерористичній операції на сході України.

Проходячи маршем повз імпровізовані трибуни, бійці скандують «Слава Україні – героям слава!».

Читайте такожНа параді до Дня Незалежності киянам покажуть "Осу", "Смерч" і "Град" (фоторепортаж)Репетиція параду відбувається на ділянці вулиці Хрещатик з боку перетину вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі та в зворотному напрямку.

Охорону громадського порядку здійснюють працівники правоохоронних органів, які вишикувались у ланцюг з інтервалом 3-5 метрів один від одного вздовж проїжджої частини центральної вулиці Києва для того, щоб забезпечити належний рух колон, яким би не заважали глядачі, що зібралися подивитися репетицію параду.