На Майдані почалася генеральна репетиція військового параду

21:01, 20 серпня 2014
Київ
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У Києві на Хрещатику відбувається тренування військ перед запланованим парадом з нагоди 23-ої річниці проголошення Незалежності України

На Майдані почалася репетиція параду / twitter.com/Yur4ik

Як передає кореспондент УНІАН, у репетиції параду беруть участь загони всіх підрозділів , які входять до складу Збройних сил України, серед яких і зведений батальйон, який брав участь в антитерористичній операції на сході України.

Проходячи маршем повз імпровізовані трибуни, бійці скандують «Слава Україні – героям слава!».

Читайте такожНа параді до Дня Незалежності киянам покажуть "Осу", "Смерч" і "Град" (фоторепортаж)Репетиція параду відбувається на ділянці вулиці Хрещатик з боку перетину вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі та в зворотному напрямку.

Охорону громадського порядку здійснюють працівники правоохоронних органів, які вишикувались у ланцюг з інтервалом 3-5 метрів один від одного вздовж проїжджої частини центральної вулиці Києва для того, щоб забезпечити належний рух колон, яким би не заважали глядачі, що зібралися подивитися репетицію параду.

Військовослужбовці
Військовослужбовці /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
РСЗВ 9К58 ''Смерч''
РСЗВ 9К58 "Смерч" /  © Фото УНІАН
ЗРС С-300 ''Фаворит''
ЗРС С-300 "Фаворит"  /  © Фото УНІАН
РСЗВ 9К51 ''Град''
РСЗВ 9К51 "Град" /  © Фото УНІАН
Військовослужбовець
Військовослужбовець /  © Фото УНІАН
Курсантки академії МВС
Курсантки академії МВС /  © Фото УНІАН
Зенітний ракетний комплекс ''Оса''
Зенітний ракетний комплекс "Оса" /  © Фото УНІАН
Зенітний ракетний комплекс ''Оса''
Зенітний ракетний комплекс "Оса" /  © Фото УНІАН
Тактичний ракетний комплекс ''Точка-У''
Тактичний ракетний комплекс "Точка-У" /  © Фото УНІАН
Бійці Нацгвардії України
Бійці Нацгвардії України /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН

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