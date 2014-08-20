У суботу в центрі Києва розгорнуть величезний синьо-жовтий прапор і створять живий ланцюг

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, програмою святкування передбачено розпочати відзначення з церемонії підняття Державного Прапора президентом України.

Після цього Державний Прапор також буде піднятий на щоглі біля приміщення Київської міської ради за участю столичного міського голови Віталія Кличка, депутатів Київради нинішнього та попередніх скликань, громадськості.

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Біля приміщення Київради також заплановане урочисте вручення паспортів громадянина України шістнадцятирічним киянам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті та мистецтві.

Крім того, біля адмінбудівлі на Хрещатику, 36 розгорнуть великий Державний Прапор України - 5м х 25м.

Після завершення офіційних урочистостей на центральній вулиці столиці розпочнуться благодійні змагання з велосипедного спорту «Media Horizon Cup». Основною метою заходу стане збір коштів для допомоги пораненим солдатам, що перебувають у військовому шпиталі. Змагання проходитимуть серед велосипедистів-любителів та представників ЗМІ.

Також 23 серпня, з нагоди 25-річчя Балтійського шляху та Дня прапора України, о 18.00 на Європейській площі біля Українського дому Посольства Литви, Латвії і Естонії організовують акцію солідарності – символічний живий ланцюг.