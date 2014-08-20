Киян знову заборонили пускати до мерії - журналіст

Про це повідомила в блозі на "Українській правді" журналіст Наталя Соколенко.

"Вранці разом з колегою Алісою Рубан та ще п'ятьма киянами з бійкою проривалася на засідання Земельної комісії Київської міської ради. За регламентом Київради (і за здоровим глуздом) ці засідання є відкритими для громадян", - написала Соколенко.

Читайте такожКличко заявив, що обурений побиттям журналістів на МайданіЯк пише журналістка, їх не пропускала охорона у вигляді трьох сержантів міліції.

Коли журналіст спробувала пояснити сержантам, що вони були неправі, почула, що заборонити киянам доступ до мерії наказав перший заступник голови КМДА Ніконов.

"Пролунало зізнання: Ніконов розпорядився нікого не пускати – прохід в мерію тільки за списками чи за дзвінком депутата", - написала Соколенко.

"Пане Кличко! Невже Ви забули, як проривалися до приміщення Київради разом із киянами ще зовсім недавно? Невже Ви забули, за що стояв Майдан? Якщо не забули, будь ласка, наведіть порядок на вході до будинку мерії і скажіть Ніконову та трьом сержантам, щоб пропускали громадян на засідання комісій і сесії Київської міської ради", - закликала Соколенко мера Києва Віталія Кличка.