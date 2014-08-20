Кличко доручив поцікавитися думкою киян щодо перейменування Інститутської

Текст відповідного розпорядження оприлюднено на офіційному сайті київської влади.

Його прийнято, враховуючи рішення Київради від 6 червня 2014 р. «Про перейменування вулиці у Печерському районі міста Києва».

Згідно з розпорядженням, Департамент суспільних комунікацій разом з управлінням електронного урядування та захисту інформації повинні забезпечити проведення електронних консультацій протягом двох місяців з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення на веб-порталі міської влади.

У свою чергу Контактному центру Києва доручено провести телефонну «гарячу лінію» для збору пропозицій мешканців столиці щодо перейменування вказаної вулиці. Департамент суспільних комунікацій має організувати проведення широкої інформаційної кампанії щодо можливості перейменування вулиці Інститутської, після чого узагальнені отримані результати подати на розгляд постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків та постійної комісії Київради з питань культури та туризму.

Читайте такожІсторик пропонує не поспішати із перейменуванням вулиці Інститутської на Небесної сотніКрім того, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручено провести розрахунки кошторису витрат, пов’язаних зі зміною назви об’єкта права власності.