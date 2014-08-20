У Києві з’явиться тролейбусний маршрут №33 "Залізничний вокзал – Мінський масив"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що тролейбусний маршрут №33 також покликаний зменшити навантаження на станцію метрополітену «Вокзальна», яка в години пік працює на межі пропускної спроможності, а також на пересадочні вузли метрополітену.

Новий тролейбусний маршрут пролягатиме вулицями Георгія Кірпи, Ползунова, Лукашевича, Повітрофлотським проспектом, вулицями В’ячеслава Чорновола, Мельникова, Герцена, Овруцькою, Подільським узвозом, вулицями Фрунзе, Вишгородською, Полярною, проспектом Маршала Рокосовського.

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Очікується, що щоденно тролейбуси маршруту №33 перевозитимуть понад 25 тисяч пасажирів.