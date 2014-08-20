Міліція не виявила вибухівки на вокзалах у Києві

Як зазначається у повідомленні на сайті МВС України, близько 7-ї години ранку до чергового по вокзалу зателефонував анонім та повідомив «Готуйтеся, вокзал заміновано».

Співробітниками міліції негайно було розпочато евакуацію людей. Загалом з приміщень вокзалів ст. Київ-Пасажирський та Дарниця було евакуйовано близько 1300 громадян.

На місці працювали вибухотехніки, експерти та кінологи зі службовими собаками. Після ретельного обстеження вони склали акт про відсутність вибухонебезпечних предметів та відновили звичайний режим роботи.

Відзначається, що на рух поїздів подія не вплинула.

«Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності підпадає під дію ст.259 КК України і карається позбавленням волі на строк до 8 років», - наголосив начальник Управління МВС України на Південно-Західній залізниці Ігор Грінцевич.

Читайте такожДзвінки про мінування надходять із Росії та через Скайп - ГеращенкоЯк повідомляв УНІАН, сьогодні у зв'язку із анонімними дзвінками про замінування у Києв ібуло закрито на вхід і вихід Дарницький вокзал, у цьому районі також в ранкові години пік не працювала станція метро «Дарниця».

Протягом семи місяців до столичної міліції надійшло понад 230 анонімних повідомлень про замінування різних об’єктів у Києві. Останнім часом почастішали випадки хибних повідомлень про «мінування» вокзалів, торгових центрів, а також станцій метро в Києві. У міліції встановили, що більшість таких дзвінків надходить з зони АТО.