На параді до Дня Незалежності киянам покажуть "Осу", "Смерч" і "Град" (фоторепортаж)

14:41, 20 серпня 2014
Київ
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У столиці пройшла репетиція військового параду.

У Києві, на аеродромі заводу "Антонов", пройшла репетиція військового параду до дня Незалежності України.

Військовослужбовці
Військовослужбовці /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
РСЗВ 9К58 ''Смерч''
РСЗВ 9К58 "Смерч" /  © Фото УНІАН
ЗРС С-300 ''Фаворит''
ЗРС С-300 "Фаворит"  /  © Фото УНІАН
РСЗВ 9К51 ''Град''
РСЗВ 9К51 "Град" /  © Фото УНІАН
Військовослужбовець
Військовослужбовець /  © Фото УНІАН
Курсантки академії МВС
Курсантки академії МВС /  © Фото УНІАН
Зенітний ракетний комплекс ''Оса''
Зенітний ракетний комплекс "Оса" /  © Фото УНІАН
Зенітний ракетний комплекс ''Оса''
Зенітний ракетний комплекс "Оса" /  © Фото УНІАН
Тактичний ракетний комплекс ''Точка-У''
Тактичний ракетний комплекс "Точка-У" /  © Фото УНІАН
Бійці Нацгвардії України
Бійці Нацгвардії України /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН
Зведений батальйон учасників АТО
Зведений батальйон учасників АТО /  © Фото УНІАН

У репетиції взяли участь українські військовослужбовці, бійці Нацгвардії, зведений батальйон учасників АТО і курсантки МВС. До параду також залучили багато військової техніки.

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Зокрема, на День Незалежності киянам покажуть РСЗВ "Град", ЗРК "Оса", ЗРС "Фаворит", РСЗВ "Смерч" і ТРК "Точка-У".

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