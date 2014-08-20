На параді до Дня Незалежності киянам покажуть "Осу", "Смерч" і "Град" (фоторепортаж)

У Києві, на аеродромі заводу "Антонов", пройшла репетиція військового параду до дня Незалежності України.

У репетиції взяли участь українські військовослужбовці, бійці Нацгвардії, зведений батальйон учасників АТО і курсантки МВС. До параду також залучили багато військової техніки.

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Зокрема, на День Незалежності киянам покажуть РСЗВ "Град", ЗРК "Оса", ЗРС "Фаворит", РСЗВ "Смерч" і ТРК "Точка-У".