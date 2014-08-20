Міліція Києва отримала право перевіряти людей на вулиці

Столичні міліціонери отримали право оглядати всіх, хто йде з великою сумкою або рюкзаком, особливо, в метро та інших багатолюдних місцях, повідомляє "Сьогодні". Ця міра повинна посилити боротьбу з запобігання терактам.

Читайте такожУ День Незалежності порядок у Києві будуть забезпечувати 3 тис. міліціонерів

Співробітники міліції також хочуть посилити патрулювання всіх районів Києва планують обшук не тільки особистих речей громадян, але і автомобілів.

Правоохоронці просять з розумінням поставитися до цього нововведення. "Якщо вас зупинив патрульний відповідайте на питання і добровільно дайте оглянути речі. Будьте пильні. У разі виявлення підозрілих осіб або предметів, залишених в громадських місцях, інформуйте органи внутрішніх справ", - закликають в міліції.