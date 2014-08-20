У Києві Дарницький вокзал закрито на вхід і вихід - очевидці

09:00, 20 серпня 2014
Київ
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Дарницький вокзал закрито на вхід і вихід.

Фото: wikipedia.org On tour

Про це УНІАН повідомили очевидці.

Залізнична станція в Дарницькому районі міста Києва закрита на вхід і вихід.

Нагадаємо, сьогодні у Києві станція метро "Дарниця" також була закрита через повідомлення про мінування.

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