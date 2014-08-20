У Києві Дарницький вокзал закрито на вхід і вихід - очевидці
09:00, 20 серпня 2014Київ
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Дарницький вокзал закрито на вхід і вихід.
У Києві Дарницький вокзал закрито на вхід і вихід - очевидці / Фото: wikipedia.org On tour
Про це УНІАН повідомили очевидці.
Залізнична станція в Дарницькому районі міста Києва закрита на вхід і вихід.
Нагадаємо, сьогодні у Києві станція метро "Дарниця" також була закрита через повідомлення про мінування.
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