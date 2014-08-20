У Києві станція метро "Дарниця" закрита на вхід і вихід - очевидці

07:47, 20 серпня 2014
Київ
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У Києві станція метро "Дарниця" закрита на вхід і вихід пасажирів.

метро

Про це УНІАН повідомили очевидці.

Потяги проходять станцію без зупинок.

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Нагадаємо, вчора станції метро "Гідропарк" і "Хрещатик" були закриті через повідомлення про мінування.

За 7 місяців 2014 року в столичну міліцію надійшло понад 230 анонімних повідомлень про замінування різних об'єктів у Києві. Останнім часом почастішали випадки "мінування" вокзалів, торгових центрів, а також станції метро в Києві.

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