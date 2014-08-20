ДАІ закликає водіїв не паркуватися біля «Олімпійського» через футбольний матч

Про це йдеться у повдіомлені прес-служби ДАІ,

"Столична Державтоінспекція інформує, що 20 серпня о 19 годині на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч плей-офф Ліги Європи між командами ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) та ФК «Хайдук» (Хорватія)", - йдеться у повідомлені.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8 години 00 хвилин ранку не паркувати автотранспорт на проїзній частині прилеглих до НСК «Олімпійський», а також тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянській, Шота Руставелі та Еспланадній.Читайте такожКиїв посів 124-е місце в рейтингу найбільш придатних для життя міст

"Державтоінспекція радить і водіям і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених", - повідомляє прес-служба.