Станцію метро "Гідропарк" відкрили, вибухівки не знайдено
12:39, 19 серпня 2014Київ
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Станцію «Гідропарк» відчинено для пасажирів о 12:10.
Станцію метро "Гідропарк" знову відкрито / AMY / wikipedia.org
У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Про це повідомляє Київський метрополітен на своїй сторінці у Facebook.
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Зачиненими залишаються два вестибюлі станції «Хрещатик» (до вулиць Городецького та Інституцька). Для входу та виходу пасажирів працює центральний вестибюль (до вулиці Хрещатик) та пересадочний вузол.
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