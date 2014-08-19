Станцію метро "Гідропарк" відкрили, вибухівки не знайдено

У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на станції вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Про це повідомляє Київський метрополітен на своїй сторінці у Facebook.

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Зачиненими залишаються два вестибюлі станції «Хрещатик» (до вулиць Городецького та Інституцька). Для входу та виходу пасажирів працює центральний вестибюль (до вулиці Хрещатик) та пересадочний вузол.