Станції метро "Гідропарк" та "Хрещатик" закриті через повідомлення про замінування

У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станція «Гідропарк» закрита для входу і виходу та станція метро «Хрещатик» закрита тільки на вихід в сторону вулиць Городецького та Інститутської.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

Читайте такожДзвінки про мінування надходять із Росії та через Скайп - Геращенко

«О 11:23 у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станція «Гідропарк» закрита для входу і виходу та о 11:20 станція метро «Хрещатик» закрита тільки на вихід в сторону Городецького та Інститутської», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві дуже часто до міліції надходять неправдиві повідомлення про мінування станцій метро и торгово-розважальних центрів.