Частина "жителів" Майдану перебралися на Труханів острів і в Київську фортецю - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління МВС в місті Києві Олександр Терещук.

“Органи влади, міліція допомогли їм коштами та транспортом, щоб вони змогли доїхати додому. Основна маса «мешканців» Майдану виїхала. Але є певні особи, які не побажали їхати. Вони перебувають у нашому оперативному полі зору. Окремі групи скоюють злочини, як робили і раніше. Але на них буде адекватна реакція”, - сказав Терещук.

Читайте такожНа Майдані Незалежності почали розбирати ялинкуТакож він зазначив, що частина з колишніх «мешканців» Майдану поселилися на Трухановому острові, у Київську фортецю, а також продовжують займати окремі приміщення у Києві. Він додав, що до кінця тижня ті, хто незаконно займає чужі приміщення, будуть змушені з них виїхати.

Разом з тим Терещук підкреслив, що на Трухановому острові живуть цілком адекватні громадяни: “Там заселилися серйозні люди з певними поглядами на життя. Вони проводять козацький вишкіл, готують людей до АТО. Це нормальна справа і ми її підтримуємо. Як на мене, то козаків потрібно долучати до охорони громадського порядку у Києві”.