У Києві відкрили розв’язку на Поштовій площі (фоторепортаж)

Транспортна розв’язка на Поштовій площі повністю відкрита для проїзду автомобілів.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

«Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі завершена і площа відкрита, як ми і обіцяли, до Дня Незалежності. Ми бачимо новий асфальт, всі проїзди відкриті. Незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію, ми здали об’єкт. Розв’язка розвантажить потік машин з центру Києва і забезпечить безперешкодний транзит Набережним шосе”, - зазначив Кличко.

Він поспілкувався з будівельниками, подякував їм за роботу і відзначив, що існує заборгованість за результатами виконаних робіт. Мер Києва підкреслив, що докладе всіх зусиль, щоби до Дня Незалежності працівники отримали гроші у повному обсязі. “Люди працюють у борг. Вони вірять, що ми зможемо їм заплатити за виконану роботу. Я хотів би звернутися до Кабміну, щоби вони виконували свої обов’язки. Кияни сплачують податки, дають гроші в бюджет. Потрібно, щоби ці гроші нам повернули. Це кошти, які ми повинні заплатити людям. І я зроблю все, щоби до Дня Незалежності ми розрахувалися”, - сказав Кличко.

Київський міський голова нагадав, що повну реконструкцію Поштової площі планується завершити до Дня Києва, у травні 2015 року. Проект передбачає будівництво променадної зони з фонтанами, освітленням, оглядовим майданчиком і спуском на набережну. “Кияни зможуть гарно відпочити, прогулятися з родиною площею з фонтанами і зеленими насадженнями, посидіти в затишних кафе і помилуватися Дніпром”, - зазначив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі була розпочата у 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла і збільшення його пропускної спроможності.

У серпні 2013 року було відкрито рух через тунель на Поштовій площі з боку Оболоні в бік Конча-Заспи.

30 грудня минулого року на Поштовій площі було відкрито другу частину тунелю, що сполучає Набережне шосе і вул. Набережно-Хрещатицьку.

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Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв'язки на Поштовій площі збільшиться до 110 тис. авто/доба (до початку робіт було 85 тис. авто/доба). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька і Набережним шосе в обох напрямах.

Загальна вартість реконструкції Поштової площі – близько 400 млн грн.