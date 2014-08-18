У День Незалежності порядок у Києві будуть забезпечувати 3 тис. міліціонерів

Про це заявив на прес-конференції начальник Головного управління МВС у Києві Олександр Терещук. "Міліція буде переведена на особливий порядок несення служби. В даний час ми відпрацьовуємо дислокацію співробітників МВС. 24-го серпня будуть задіяні більше 3 тис. співробітників міліції, а якщо дислокація буде потребувати більше, то їх буде і 5, і 10 тис.", - сказав Олександр Терещук.

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Він зазначив, що близько 2 тис. міліціонерів будуть працювати безпосередньо на Майдані Незалежності. Також у День Незалежності особливу увагу буде приділено відпрацюванню підземних переходів, станцій метро, також буде працювати кінологічна служба для пошуку вибухівки та запобігання терористичних актів.