Лікарням повертають гарячу воду - Кличко

Станом на сьогодні майже в усіх медичних установах столиці вже є гаряча вода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це заявив міський голова Віталій Кличко під час зустрічі з генеральним директором ПАТ «Київенерго» Олександром Фоменко, на якій обговорювалась підготовка Києва до опалювального сезону та питання відновлення постачання гарячої води.

«Ми звернулись до Кабінету міністрів із проханням зняти ліміти газу для котелень, які забезпечують теплопостачання закладів соціальної інфраструктури Києва, та надати відповідний дозвіл «Київенерго» на подачу природного газу. Після підключення лікарень очікуємо, що на початку навчального року гаряче водопостачання буде поновлене і в закладах освіти – дитячих садках і школах», – сказав мер Києва.

Читайте такожКиянам обіцяють перерахувати платіжки з рахунками за відключену гарячу водуЗа словами Фоменка, першочерговим завданням для «Київенерго» зараз є підготовка до опалювального сезону. Так, роботи з ремонтів та реконструкцій теплового господарства виконані вже більш ніж на 70%.

«Ми розраховуємо, що у конструктивній співпраці з КМДА нам вдасться забезпечити стабільне проходження опалювального сезону для киян», - зазначив гендиректор «Київенерго».

Як повідомляв УНІАН, гаряче водопостачання в Києві масово почали обмежувати в середині липня. 18 липня ПАТ «Київенерго» попередило про зниження температури гарячої води для споживачів у зв’язку з обмеженням поставок газу на ТЕЦ компанії. Повідомлялось про обмеження газопостачання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 та котельні підприємства.

Як звітувала компанія 28 липня, в Києві без гарячого водопостачання залишалось загалом 6 тис. 662 споживачів, серед них, у зв’язку із рішенням уряду щодо обмеження газопостачання теплоджерел компанії було відключено 5 тис. 228 споживачів.

29 липня директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький заявив, що кількість будинків в столиці, відключених від гарячого водопостачання, збільшуватиметься, оскільки Київ має зекономити певну кількість газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Станом на 11 серпня у Києві без гарячого водопостачання залишаються 8 тис. 702 споживача, або 55,69% від загальної кількості споживачів, яким надає послуги з централізованого опалення (ЦО) і гарячого водопостачання (ГВП) ПАТ «Київенерго».

Довідка УНІАН. «Київенерго» загалом надає послуги з ЦО та ГВП 75% споживачів у Києві.