На станції метро "Майдан Незалежності" не знайшли вибухівки
Сьогодні невідомі особи по телефону "102" повідомили про замінування київських станцій метро "Вокзальна" та "Майдан Незалежності".
Станцію «Майдан Незалежності» відкрили для виходу пасажирів. Вибухівки не знайшли.
Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.
"Станцію «Майдан Незалежності» відчинено для виходу пасажирів о 15:27. У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ Києві міліція цього року отримала понад 230 повідомлень про замінування
Сьогодні столична міліція отримала одразу два повідомлення про замінування станцій метро.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, перше повідомлення про "закладення" вибухівки на станції "Вокзальна" надійшло о 14.43, друге - про "замінування" станції "Майдан Незалежності" - о 14.45.