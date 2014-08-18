На станції метро "Майдан Незалежності" не знайшли вибухівки

Станцію «Майдан Незалежності» відкрили для виходу пасажирів. Вибухівки не знайшли.

Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

"Станцію «Майдан Незалежності» відчинено для виходу пасажирів о 15:27. У результаті проведеної правоохоронними органами перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Києві міліція цього року отримала понад 230 повідомлень про замінування

Сьогодні столична міліція отримала одразу два повідомлення про замінування станцій метро.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, перше повідомлення про "закладення" вибухівки на станції "Вокзальна" надійшло о 14.43, друге - про "замінування" станції "Майдан Незалежності" - о 14.45.