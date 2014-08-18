У Києві станцію метро “Майдан Незалежності” закрили на вихід: шукають вибухівку

У Києві з технічних причин за крита на вихід станція метро “Майдан Незалежності”.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це пасажирам на платформі повідомляється із гучномовця.

На офіційному сайті столичного метрополітену уточнюється, що міліція перевіряє станцію у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.

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О 14:50 станція "Майдан Незалежності" зачинена для виходу пасажирів.

"Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами", - зазначають представники метрополітену.

Станція працює на вхід та як пересадочна.