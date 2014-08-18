Інтервал прибуття столичної електрички можна довести до 5 хвилин, як в метро - Кривопішин

Про це заявив начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин в своєму інтерв'ю виданню «Главком».

«Є всі графіки і всі розрахунки, які дозволяють цього домогтися. Для цього потрібно відремонтувати всі дванадцять електричок. Відкрити замовлення на два роки, оновлювати і додавати рухомий склад. Тому що, додаючи рухомий склад, ми скорочуємо інтервал між поїздами», зазначив він.

Кривопішин також зазначив, що за 5 років з дня запуску київської міської електрички столична влада практично не брали участі в реалізації та розвитку проекту.

«Я ще Черновецькому все доводив і доводив, що люди з Троєщини через Московський міст добираються до метро 40-50 хвилин, а на електричці від платформи «Троєщина» до метро «Петрівка» можна буде дістатися за п'ять хвилин. А він казав: «Таке неможливо»... У підсумку я його дотиснув і ми з ним посперечалися, домовившись зробити невелику ділянку. Від платформи «Троєщина» і до платформи «Петрівка» зробили плече та поставили дві електрички. Ми відремонтували електрички, шляхи, побудували дві нові платформи і запросив Черновецького. Всі розсілися, і я говорю, - Леонід Михайлович, засікайте час ... В результаті ми доїхали від Троєщини до Петрівки за чотири хвилини двадцять секунд. А я йому відразу ж кажу - Далі будуємо? Він відповідає - Звичайно ... Але тут помінялися часи і доводити необхідність будівництва електрички я взявся вже Попову».

За словами Кривопішина, проект кільцевої залізниці реалізовувався без використання бюджетних коштів.

«Ви ж знаєте, що у нас будь-яка ініціатива карається. Але ми почали будувати дорогу. Для того, щоб електричка поїхала по кільцю, потрібно було довести до ладу дорогу, зробити всі платформи ... Ми вклали туди не багато не мало - сто мільйонів гривень. Своїх. Дорожніх. Відремонтували десять електричок. Потім додали ще дві і подарували місту. І, грубо кажучи, підготували цю тему до Євро-2012. Нам було важливо, щоб цей проект запрацював. І, треба сказати, він би працював і далі, якби в цей проект вкладали гроші. Тому що він вимагає постійного фінансування. Бо ті ж електрички вимагають постійного догляду. Але сьогодні з 12 електричок катається всього лише чотири ... Якщо ходить дванадцять електричок, то інтервал між поїздами буде 10 хвилин. А якщо електричок всього п'ять, то люди будуть чекати по півгодини. Так що скрізь має бути порядок, і хтось обов'язково повинен відповідати», - підкреслив він.

Водночас, як повідомив Кривопішин, з приводу підвищення ефективності роботи міської електрички з новою столичною владою він ще не розмовляв.

«Знаєте, в чому біда Києва? А біда в тому, що проблемами Києва повинен займатися киянин. Якому не потрібно на пальцях розповідати, що єдина можливість виїхати з Троєщини - це Московський міст ... Свого часу я Попову довго пояснював, що весь Київ можна об'їхати за 40 хвилин. Ну, максимум, за годину. Швидше можна тільки на вертольоті. Але для цього потрібно побудувати пересадочні вузли, зробити логістику, розробити транспортні прив'язки трамвая, тролейбуса. Тобто на кожному вузлі зробити такий собі хаб. Але Попов не приймав цей проект», - зазначив він.

На думку начальника Південно-Західної залізниці, київська влада мають стати партнером і союзником залізничників у розвитку проекту столичної електрички.

«Ми провели величезну роботу, яку за логікою повинне проводити місто. Промоніторили весь пасажиропотік, починаючи від Троєщини, розрахувавши пассажиронаповнення за часом і станціями. І на підставі цього наші графісти вже робили графік. Тобто не просто електричка ходить по кільцю, а відповідно і до часу доби, і до місця висадки-посадки. Але в цій ситуації місто має бути не просто партнером. А союзником. Який насправді розуміє, наскільки важлива ця дорога. А виходить, що логістикою та іншими важливими моментами займається виключно залізниця», - заявив він.