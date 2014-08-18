У Києві і області подорожчав хліб

Як говориться в повідомленні на сайті "Київхліба", "на 5 видів хлібобулочних виробів, що виробляються для соціально незахищених верств населення підвищення відпускної ціни підприємства складатиме 30 коп., на решту продукції від 30 коп., до 90 коп.".

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На підприємстві пояснили підвищення цін на продукцію здорожчанням енергоресурсів і сировини.

Нагадаємо, ПАТ "Київхліб" звернувся до Київської міської державної адміністрації з проханням дозволити підняти ціни на хліб на 20%. У свою чергу столична влада закликала виробника хліба мінімізувати підвищення цін.