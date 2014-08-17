У Києві міліція цього року отримала понад 230 повідомлень про замінування

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

«З початку року до столичної міліції надійшло понад 230 анонімних повідомлень про замінування. «Мінують» найрізноманітніші об’єкти. Владні, державні, судові установи, магазини, станції метро, вокзали та школи – перелік «жертв мінування» нескінченний», - йдеться в повідомленні.

За даними ВЗГ, в рамках кримінальних провадження вісьмом «мінерам» вже оголошено про підозру. Крім того, ще ряд осіб встановлено, вживаються заходи для їх затримання.

При цьому в міліції зазначають, що витрати на перевірку повідомлення про замінування становлять понад 30 тис. грн.

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Також у ВЗГ нагадали, що за неправдиве повідомлення про замінування зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Крім того, «хуліган» оплачує всі витрати, пов`язані з виїздом.

Водночас столична міліція звертається до киян та гостей столиці з проханням не панікувати. «На сьогоднішній день у київської міліції достатньо сил та засобів, аби забезпечити відпрацювання кожного такого повідомлення в повному обсязі, не залежно від їх кількості», - йдеться в повідомленні.