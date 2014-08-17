У Києві до Дня Незалежності відкриється виставка квітів «Єдина Україна»

Традиційно до Дня Незалежності України для киян та гостей міста 22 серпня 2014 року на території Печерського ландшафтного парку відкриється 59-та щорічна виставка квітів «Єдина Україна».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Неймовірні за своєю красою та оригінальністю квіткові експозиції на українську тематику прикрасять схили Співочого поля.

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Виставка триватиме до 21 вересня.